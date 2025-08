GPBL a fianco di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. nella nuova piattaforma di private equity Demos 2

Raffaele Sansone, Floriana Sarra

Lo Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (“SGR”) nella strutturazione e avvio della piattaforma Demos 2.0, la nuova strategia di private equity dedicata ad investitori retail, professionali e istituzionali che rappresenta la seconda edizione del programma Demos.

Il programma si compone di due veicoli di investimento: un fondo ELTIF di diritto lussemburghese istituito da Azimut Investments S.A. e gestito in delega di gestione dalla SGR, destinato alla clientela retail ed un fondo di investimento alternativo italiano riservato ad investitori professionali e istituzionali istituito e gestito dalla SGR che effettueranno co-investimenti in PMI italiane, con EBITDA tra 5 e 20 milioni di euro ad alto potenziale di crescita. Entrambi i veicoli hanno un target di raccolta di 180 milioni di euro ciascuno, sono PIR compliant e il fondo FIA è classificato come Articolo 8 SFDR.

Lo Studio ha assistito la SGR nella fase di strutturazione e costituzione del FIA italiano. Il programma Demos 2.0 si pone in ottica di continuità con la precedente edizione Demos 1, lanciata nel 2019, che aveva segnato l’ingresso del private equity nel mercato retail italiano, dimostrando il continuo impegno di Azimut verso l’economia reale italiana ed il consolidamento del proprio ruolo di attore di riferimento nel private equity per le PMI italiane.

Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è composto dal partner Raffaele Sansone (in foto), dalla senior associate Floriana Sarra (in foto), dagli associate Marco Corda e Sara Nanollari e dal junior associate Edoardo Marino.