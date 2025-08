Norton Rose Fulbright e PwC TLS nel finanziamento a favore di Manucor S.p.A.

Gennaro Mazzuoccolo, Alberto Gallarati

Norton Rose Fulbright ha assistito il pool di banche finanziatrici composto da UniCredit S.p.A. e UniCredit Bulbank AD, nell’ambito di un finanziamento a favore di Manucor S.p.A. – controllata italiana del gruppo bulgaro Plastchim-T – assistita a sua volta da PwC TLS, e tra i leader europei nella produzione di film in polipropilene biorientato (BOPP) per il packaging flessibile e per etichette.

Il finanziamento, supportato da SACE, è finalizzato all’ampliamento dello stabilimento di Sessa Aurunca (provincia di Caserta) e rientra in un programma di investimenti per il biennio 2025-26, che prevede altresì l’acquisizione di impianti industriali. Il completamento del progetto è previsto entro il 2027.

Il team di Norton Rose Fulbright, che ha assistito gli istituti finanziatori nella negoziazione, stesura e sottoscrizione dell’intera documentazione finanziaria, è stato guidato dal partner Gennaro Mazzuoccolo, supportato dagli associate Chiara Conti e Leone Sgaravatti.

PwC TLS ha assistito Manucor S.p.A. e Plastchim-T AD nella negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria con un team composto da Alberto Gallarati, Greta Guazzotti e Margherita Petey.