PedersoliGattai al fianco di Exor e Iveco Group nell’accordo con Tata Motors

Carlo Re, Bruno Cova

Nella serata di ieri Iveco Group N.V., leader europeo nei veicoli commerciali e nella mobilità, e Tata Motors Limited, leader globale nell’automotive, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per creare un gruppo nel settore dei veicoli commerciali che avrà la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale per diventare un campione globale in questo dinamico settore. L’operazione sarà realizzata attraverso il lancio di un’OPA volontaria totalitaria da parte di un veicolo interamente controllato da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco Group (quotate su Euronext Milan). Exor, principale azionista di Iveco Group, ha assunto l’impegno irrevocabile a sostenere l’offerta e portare in adesione all’offerta la propria partecipazione azionaria (pari a circa il 27%).

L’offerta è condizionata, tra le altre cose, allo spin-off del business defence di Iveco. L’Offerta comporta un corrispettivo totale pari a circa Euro 3,8 miliardi per l’intera Iveco Group, escludendo il business defence.

Iveco Group è stata assistita da PedersoliGattai e da De Brauw Blackstone Westbroek per gli aspetti legali dell’operazione e da Maisto e Associati per i profili fiscali.

Il team di PedersoliGattai è stato coordinato dal partner Carlo Re e composto dalla senior counsel Giulia Etzi Alcayde, dal senior associate Marco Sala e dall’associate Benedetta Ottella per gli aspetti corporate M&A; dalla salary partner Marta Sassella e dal counsel Federico Tallia per i profili capital market; dal partner Davide Cacchioli, dal salary partner Alessandro Bardanzellu e dall’associate Martina Oricco per i profili antitrust; dal partner Giulio Sandrelli e dall’associate Alberto Musso Piantelli per i profili regolamentari; dal partner Andrea de’ Mozzi e dall’associate Nicola Cordigliere per i profili fiscali e dal counsel Andrea Scarpellini per i profili giuslavoristici.

Il team De Brauw Blackstone Westbroek è stato coordinato dal partner Arne Grimme e composto da Jaap Barneveld, Colette Bouwes Bavinck, Tom Hofland Gijs de Koning per gli aspetti corporate M&A e capital market e da Wiebe Dijkstra e Pim Siemons per i profili fiscali.

PedersoliGattai e De Brauw hanno inoltre assistito Exor in relazione all’impegno di adesione all’offerta.

Il team di Maisto e Associati è stato coordinato dal partner Cesare Silvani, unitamente al partner Filippo Maisto e al senior associate Francesco Semonella.

Greenberg Traurig agisce come consulente legale indipendente per il Consiglio di Amministrazione di Iveco Group con un team guidato dal partner Bruno Cova e composto dal partner Juljan Puna insieme a Sharon Sardini e dal partner Jelmer Kalisvaart, della sede di Amsterdam, per gli aspetti di diritto olandese.