Tutti gli studi nell’acquisizione di Alba Milagro International

Guarneri Montanaro Sazbon Pistoni

Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity SGR e la sua partecipata Greenexta nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Alba Milagro International S.p.A., società italiana leader nel settore della nutrizione delle colture.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel progetto di consolidamento del settore degli input naturali per l’agricoltura promosso da Wise Equity attraverso Greenexta, piattaforma creata con l’obiettivo di aggregare aziende complementari in termini di prodotti, mercati e tecnologie.

Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity con un team composto da Paolo Guarneri, Ida Montanaro e Martina Scottà.

Gli aspetti finanziari e fiscali dell’operazione sono stati curati da Spada Partners, con Antonio Zecca e Andrea Moretta per la parte finanziaria, e Guido Sazbon, Giulio Narcisi e Filippo Carniglia per la parte fiscale.

I Venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo Studio Gitti and Partners con Stefano Roncoroni, Jessica Fiorani, Valeria Pistoni, Francesca Annibale e Andrea Campana, mentre per gli aspetti fiscali dallo Studio Stanglino & Associati.