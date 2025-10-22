ADVANT Nctm e L&B Partners Avvocati Associati con il Gruppo UNDO nell’acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici di 170 MWp
ADVANT Nctm ha assistito il Gruppo UNDO, attraverso la controllata Sol Terram S.r.l., nell’acquisizione di un portafoglio di 8 impianti fotovoltaici e agrovoltaici RTB (Ready To Build) ubicati nel Centro Sud Italia per una potenza complessiva di 170 MWp.
Con l’acquisizione di questi progetti e con la loro futura realizzazione, UNDO Group si conferma tra i protagonisti della transizione energetica italiana come Independent Power Producer (IPP) con risultati che riflettono una strategia fondata su sviluppo greenfield, brownfield e repowering, elementi essenziali per contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 – ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% – e al 2050 – equilibrio tra le emissioni di gas serra e il loro assorbimento.
ADVANT Nctm ha assistito l’acquirente nell’intera operazione, occupandosi della due diligence legale nonché della fase di acquisizione degli impianti. Il team è stato guidato dai partner Giovanni Battista De Luca per le attività di legal due diligence degli impianti fotovoltaici e per gli aspetti amministrativi correlati, e Piero Viganò per le attività riguardanti la predisposizione e negoziazione della contrattualistica per l’acquisizione degli impianti.
Per l’acquirente, gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione sono stati seguiti dal General Counsel del Gruppo UNDO Enrico Silvestri con l’ausilio di Simone Procopio mentre gli aspetti commerciali e finanziari da parte del team M&A guidato dal founder e CIO Giuseppe Monaco insieme a Niccolò Bertocchini e Fabio Marchese con la supervisione del CEO and Founder Umberto Deodati.
Hanno, inoltre, contribuito all’attività lo Studio Notarile Sbardella, Kiwa Italia per gli aspetti tecnici e L&B Partners Avvocati Associati, con un team guidato dalla partner Grazia Carbone con l’ausilio del senior associate Luigi Colucci, per l’attività di due diligence fiscale e le analisi degli aspetti tributari connessi all’operazione.