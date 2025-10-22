A&O Shearman con fondi di credito in operazioni SRT su project e infrastrutture per 4,8 miliardi

Giovanni Chiarli, Pietro Bellone, Martina Gullino

A&O Shearman ha assistito un primario gestore di private credit nell’investimento in due operazioni di cartolarizzazione sintetiche SRT (significant risk transfer) relative a portafogli di finanziamenti in project e infrastrutturali, per un valore complessivo di circa 4,8 miliardi di euro.

Le esposizioni sottostanti riguardano progetti e infrastrutture situati in diversi Paesi europei, tra i quali Italia, Lussemburgo, Germania e Spagna. I fondi gestiti dall’asset manager hanno fornito protezione dal rischio di credito sottoscrivendo una quota delle tranche junior.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Pietro Bellone e Parya Badie, coadiuvati dai senior associate Giovanni Chiarli, Eric Denton, Robert Simmons, Martina Gullino e Chiara D’Andolfo. Il partner James Bryson ha fornito consulenza su aspetti di diritto statunitense. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali.