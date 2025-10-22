Nuove nomine a partner di Eversheds Sutherland: Anna Maria Stein e Francesco Giovannini diventano partner

Anna Maria Stein, Francesco Giovannini

Eversheds Sutherland annuncia la nomina a Partner di Anna Maria Stein e di Francesco Giovannini, dopo anni di proficua collaborazione in qualità di Of Counsel dello studio.

Con queste nomine, lo studio rafforza ulteriormente le proprie competenze in settori strategici.

L’avvocato Anna Maria Stein, considerata un punto di riferimento nel settore della proprietà intellettuale, ha ottenuto importanti risultati e ricevuto riconoscimenti di rilievo, valorizzando, con il suo impegno e la sua competenza, la practice e il posizionamento dello Studio in un ambito altamente competitivo.

L’avvocato Francesco Giovannini ha una trentennale esperienza nell’ambito del diritto penale, con particolare riferimento a tutti i settori di “White Collar Crimes”. Ha assistito primari clienti nazionali e internazionali, quali banche, compagnie assicurative, multinazionali e persone fisiche, alcune delle quali coinvolte in processi di grande risonanza mediatica.

«Siamo lieti di accogliere Anna Maria e Francesco nella partnership – commenta il Comitato Esecutivo – Si tratta di professionisti che hanno già contribuito in maniera significativa allo sviluppo dello studio e che, grazie alla loro esperienza e alle loro competenze, porteranno un valore aggiunto importante anche nel nuovo ruolo».

Con queste due nomine, Eversheds Sutherland in Italia conta su una squadra di 28 soci e più di 90 professionisti operativi negli uffici di Milano e Roma.