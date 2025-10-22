Green Horse e Simmons & Simmons nel finanziamento per il Parco Eolico di Licata

Sani, Capacchione, Tomaiuolo

Green Horse Legal Advisory ha assistito wpd europe GmbH in relazione al finanziamento concesso da DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, assistita da Simmons & Simmons, per la realizzazione del Parco Eolico di Licata in Sicilia.

Il parco eolico, attualmente in costruzione nei pressi di Licata, avrà una capacità produttiva di circa 30 MW ed è supportato da un PPA virtuale con avvio previsto nel 2026. L’operazione rappresenta la prima iniziativa su larga scala di wpd in Italia, contribuendo all’espansione delle infrastrutture per le energie rinnovabili in Europa.

Green Horse Legal Advisory ha assistito il cliente in tutte le fasi della strutturazione e negoziazione del finanziamento, con un team composto da Andrea Gentili, Daniele Sani e Olga Capacchione.

Simmons & Simmons ha assistito DZ BANK in qualità di lender’s legal counsel, con un team composto dal partner Tommaso Tomaiuolo, dal counsel Federico Perego, dai supervising associate Gianluca De Donno e Andrea Pototschnig, e dalla trainee Sabina Elia. Per i profili di diritto tedesco hanno agito il partner Jens W. Gölz, il managing associate Peter Louzensky, il supervising associate Tim Bitterlich e l’associate Antonia Jerkovic della sede di Francoforte.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Marco Farina di Milano.