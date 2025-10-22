Clifford Chance con UniCredit e Zagrebačka banka nel rifinanziamento da 550 milioni di euro di Fortenova

David Neu

Clifford Chance ha assistito UniCredit e Zagrebačka banka nel rifinanziamento da 550 milioni di euro di Fortenova, il più grande operatore di vendita al dettaglio verticalmente integrato dell’Europa sudorientale. L’operazione costituisce il più grande finanziamento privato aziendale in Croazia organizzato da un solo gruppo bancario, e concluso il 1° ottobre 2025.

Con questa operazione, il Gruppo Fortenova ha rafforzato la propria stabilità finanziaria ed è ben posizionato per consolidare ulteriormente la propria posizione di leader di mercato regionale. Si tratta, inoltre, del primo finanziamento bancario realizzato dal gruppo sul mercato dalla sua fondazione nel 2019.

Con oltre 40.000 dipendenti e più di 2.500 punti vendita e centri di distribuzione, il Gruppo Fortenova opera direttamente in cinque mercati chiave dell’Europa sudorientale. Il Gruppo Fortenova è stato costituito il 1° aprile 2019, in seguito all’attuazione con successo della procedura di concordato preventivo di Agrokor.

Clifford Chance ha assistito le banche con un team cross-border delle sedi di Amsterdam, Delhi, Francoforte, Londra e Monaco, guidato dal partner David Neu e composto dai senior associate Christopher Banks e Giuseppe Chiaula (Monaco), dall’associate Jeffrey Arthur (Francoforte), dal counsel Amin Tamaddoni, dall’associate Shaun Campbell dal trainee lawyer Fiorri Michael (Amsterdam), dal partner Jemma Dick e dall’associate Wanipa Ndhlovu (Londra), e infine dal senior consultant Adrija Das (Delhi).

Il partner Andro Atlaga e l’associate Valmir Merkaj della sede londinese di Cadwalader, Wickersham & Taft hanno assistito il gruppo Fortenova.