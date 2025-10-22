Herbert Smith Freehills Kramer nell’accordo tra Nuveen e Powerminds Storage per progetti di accumulo a batteria in Italia

Egidi, Morra

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Nuveen Infrastructure, uno dei gestori leader a livello mondiale nel settore delle infrastrutture per l’energia pulita, nell’acquisizione da Powerminds Storage, joint venture partecipata da Emeren Italia e Kaizen Invest Holding, società specializzate nello sviluppo di progetti solari e di stoccaggio di energia, di tre progetti di accumulo a batteria in Emilia-Romagna con una potenza complessiva di circa 270 MW. Powerminds Storage assisterà Nuveen Infrastructure anche nello sviluppo dei progetti in forza del sofisticato accordo di acquisizione e cosviluppo.

Il team di Herbert Smith Freehills Kramer è stato guidato dal partner Simone Egidi (nella foto) e ha incluso, tra gli altri, la partner Francesca Morra (nella foto), i senior associate Chiara Miccolis, l’associate Giacomo Bedeschi e il trainee Kevin Aldeghi.

Per Powerminds Storage gli aspetti legali sono stati seguiti dal team legale interno di Emeren Italia, guidato da Francesco Vita, con il supporto del Legal Counsel Andrea Gregorio.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.