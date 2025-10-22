Gianni & Origoni cresce ancora nel Banking & Finance con l’ingresso di Norman Pepe e del team di iLS

Norman Pepe

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni continua il percorso di espansione questa volta nel team Banking & Finance, grazie all’ingresso di Norman Pepe e di tutti i professionisti di iLS London - Milan, lo studio boutique fondato da Pepe e specializzato in finanza strutturata e crediti deteriorati.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026, Norman Pepe entrerà a far parte della partnership di Gianni & Origoni in qualità di Socio Equity, affiancato dal suo team di esperti composto dagli avvocati Fabrizio Occhipinti, Federico De Zan, Luca Marzolla e Allegra Batacchi Greco. Pepe opererà dalla sede londinese di Gianni & Origoni, mentre il resto del team lavorerà presso gli uffici di Milano, rafforzando ulteriormente la presenza territoriale dello Studio e rispondendo così in modo ancora più capillare alle esigenze della clientela, sia italiana sia internazionale.

Riconosciuto tra i maggiori esperti di finanza strutturata applicata al settore dei crediti deteriorati, l’attività professionale di Pepe si concentra sul diritto bancario e sulla finanza strutturata, con particolare attenzione a operazioni di cartolarizzazione di mutui residenziali e commerciali, portafogli distressed, crediti deteriorati (NPL), reperforming loans e operazioni di finanziamento immobiliare. La sua esperienza e quella del suo team arricchiscono ulteriormente l’offerta del dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario, potenziando la capacità di Gianni & Origoni di assistere i clienti in operazioni sempre più complesse e globali.

Laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Firenze nel 2000, Pepe è sia Avvocato di diritto italiano sia Solicitor of England and Wales. Prima di fondare iLS nel 2018, ha maturato una lunga esperienza in primari studi italiani e internazionali a Londra e Milano.

Con l’ingresso di Pepe e del suo team, il dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario di Gianni & Origoni vede crescere il proprio organico a 35 professionisti, di cui 7 partner, consolidando ulteriormente la posizione dello Studio come punto di riferimento nel settore legale internazionale.

Giuseppe De Simone, Co-Managing Partner e Co-Responsabile del dipartimento Banking & Finance ha commentato: “Accogliamo con entusiasmo Norman e il suo team. La loro esperienza e le competenze specialistiche nel settore della finanza strutturata rappresentano un valore aggiunto per i nostri clienti, che potranno avvalersi di una competenza potenziata nel settore della finanza strutturata. Questo rafforza ulteriormente la nostra capacità di affrontare le sfide globali in modo efficace e tempestivo.”

Norman Pepe ha affermato: “L’integrazione tra iLS e Gianni & Origoni rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del nostro team e consolidamento di competenze e servizi nell’ambito della nostra practice. Siamo certi che le sinergie con i professionisti dello Studio ci permetteranno di ampliare l’offerta di servizi legali integrati a favore dei clienti e il ruolo di primo piano nelle operazioni di maggiore rilievo per il mercato di riferimento.”