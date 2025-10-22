BSVA – Studio Legale Associato si rafforza nel restructuring con l’ingresso del nuovo Partner Vittorio Buonaguidi

BSVA Studio Legale Associato annuncia l’ingresso dell’Avv. Vittorio Buonaguidi in qualità di Partner, a rafforzamento delle aree di Restructuring e della crisi d’impresa.

Con oltre venticinque anni di esperienza, l’Avv. Buonaguidi assiste imprese, istituti finanziari e imprenditori in operazioni di ristrutturazione, risanamento e pianificazione patrimoniale. Ha maturato una profonda competenza nella gestione di procedure di composizione negoziata, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione...