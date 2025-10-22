LIFCO acquisisce Nobil Bio ricerche in italia: gli advisor coinvolti
Lifco ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Nobil Bio Ricerche S.r.l., azienda specializzata in trattamenti superficiali ad alta tecnologia per impianti odontoiatrici.
Lifco ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Nobil Bio Ricerche S.r.l., azienda specializzata in trattamenti superficiali ad alta tecnologia per impianti odontoiatrici.
LIFCO AB è una holding industriale svedese quotata al NASDAQ Stockholm Large Cap, costantemente alla ricerca di nuove opportunità strategiche per consolidare ed espandere la propria presenza sul mercato, sia attraverso acquisizioni che con una crescita organica sostenuta.
Con questa nuova acquisizione...