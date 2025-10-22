DLA Piper e Gianni & Origoni nell’acquisizione da parte di ATM di International Metro Service da Hitachi Rail

Amedeo Barbato, Dino Dima, Raimondo Premonte, Duilio Carlo Cirilli

ATM S.p.A. ha acquistato da Hitachi Rail STS S.p.A. una quota pari al 49% del capitale sociale della International Metro Service S.r.l., portando così la propria partecipazione al 100% della società. La International Metro Service S.r.l. è specializzata, per il tramite della controllata Metro Service S.A., nella gestione e manutenzione di sistemi metropolitani e tramviari nel territorio della Danimarca.

ATM S.p.A. ha agito con il team legale interno guidato da Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari) e composto da Alessandra Gilio (Responsabile consulenza societaria e operazioni straordinarie) e Giuseppe Logrieco, assistito da DLA Piper con un team multigiurisdizionale composto dal partner Dino Dima e dall’avvocato Amedeo Barbato che ha agito in coordinamento con il team di DLA Piper Denmark, guidato dai partner Jan Snogdal e Michael Klöcker, per i profili di diritto locale danese.

Per Hitachi Rail STS S.p.A., l’operazione è stata seguita da Sergio Paolini (General Counsel Southern Europe Legal, Contract & Compliance), Roberto Orlandi (Senior Director M&A and Corporate Transactions) e Sabrina Carta (Senior Legal M&A and Corporate Transactions). Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha agito come advisor legale di Hitachi Rail STS S.p.A. con un team guidato dal partner Raimondo Premonte e composto dall’associate Duilio Carlo Cirilli.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Andrea De Costa dello studio notarile associato Marchetti di Milano.