Affido del minore ai servizi sociali e reato di cui all’art. 574 c.p.

L’ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza in commento, nel recepire l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, ha sancito l’importante principio secondo cui la circostanza che un genitore conservi la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne non rileva per la configurazione del reato di sottrazione del minore.



La sentenza in esame condanna un padre per aver posto in essere atti idonei e diretti in modo univoco a sottrare il proprio figlio minore dai locali dei servizi sociali ove si stava svolgendo un incontro protetto con quest’ultimo.

In particolare, la pronuncia in commento ha analizzato la rilevanza della dichiarazione di nullità di un provvedimento di affido del minore ai servizi sociali, e della consequenziale decadenza della responsabilità genitoriale del padre, rispetto alla sussistenza del reato...