Diritto intelligente e AI legale, dall'ossimoro alla realtà operativa

L'intelligenza artificiale accompagna già da tempo i professionisti del diritto: si va dall'arricchimento semantico delle "normali" ricerche a testo libero, alle sintesi predisposte dall'AI dei documenti, per arrivare fino all'assistenza nella redazione di atti. Secondo Giovanni Comandè l'IA può essere sicuramente utile nel diritto e per il diritto, anche per migliorare il lavoro, espandere l'accesso alla giustizia e renderla più efficiente, ma ne vanno compresi i rischi e il suo uso va adeguato alla natura del diritto e dei suoi modi di evolvere.