L'ANALISI DELLA NOVELLA - Sulla riserva di capacità trasmissiva necessaria una corretta applicazione

Il titolo della novella («Disposizioni in materia di economia dello spazio») impone di affrontare varie questioni giuridiche connesse al settore corrispondente all'ecosistema oramai noto come New Space Economy.

La legge 13 giugno 2025, n. 89 si sviluppa in 31 articoli, suddivisi in 5 titoli:

Titolo I – «Disposizioni generali»;

Titolo II - «Diritto internazionale dello spazio»;

Titolo III - «Immatricolazione degli oggetti spaziali»;

Titolo IV - «Responsabilità degli operatori spaziali e dello stato»;

Titolo V - «Misure per l'economia dello spazio».

Le disposizioni generali

L'articolo 1 della novella dichiara di regolamentare «l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici...