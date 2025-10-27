Al giudice del merito verificare se i danni esposti sono quelli effettivamente inferti al veicolo
A prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio
Osserva in sentenza il Tribunale di Matera (sentenza 8 ottobre 2025, n. 440) come, nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, il preventivo di riparazione del veicolo coinvolto, pur trattandosi di documento redatto da un soggetto estraneo alla controversia, può assumere valore di prova ove corroborato da altri elementi, quali il listino dei prezzi relativo ai pezzi di ricambio o le fotografie del mezzo all’esito del sinistro.
Il danno patrimoniale
Atteso che il danno patrimoniale si scandisce in danno...