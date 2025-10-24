Notifica con pec: la ricevuta di accettazione deve essere in formato .eml o .msg

L’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”.

L’orientamento della Cassazione

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 28254/25) infatti solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di...