Contratto: la risoluzione per inadempimento sancisce obblighi restitutori per le parti
Così il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita deve restituirlo al promittente alienante
Secondo quanto afferma in sentenza il Tribunale di Teramo ( sentenza 7 ottobre 2025 n. 1145) l’efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell’indebito ex articolo 2033 del codice civile.
Le conseguenze
Ciò pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate...