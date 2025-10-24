Suicidio assistito, il tribunale di Firenze ordina all’Asl di predisporre i dispositivi per l’autosomministrazione
L’obbligo dell’amministrazione sanitaria si estende alla concreta predisposizione dei mezzi idonei a rendere effettiva la scelta dell’interessato. L’effettività diventa così parametro di verifica dell’adempimento dei doveri pubblici correlati ai diritti fondamentali
Il Tribunale di Firenze (ordinanza 4329/2025) traccia un passaggio destinato a incidere in modo durevole sul sistema dei diritti fondamentali della persona. Non si tratta di un atto simbolico, ma di un provvedimento di portata sistemica che traduce in operatività concreta il principio di autodeterminazione terapeutica e il diritto a morire in modo dignitoso, riconosciuti dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 242 del 2019 (caso Cappato/Dj Fabo). Il giudice fiorentino ha ordinato all’Azienda...