Il diniego alla prima rinnovazione della locazione deve essere adeguatamente motivato
Il locatore non deve necessariamente fornire la prova dell’effettiva necessità di destinare l’immobile ad abitazione propria
Il no al rinnovo del contratto di locazione deve essere motivato. A tal proposito il Tribunale di Roma (sezione VI, sentenza 7 ottobre 2025 n. 13772) precisa come, in tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione a uso abitativo, secondo l’articolo 3 della legge 431/1998, alla prima scadenza nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata...