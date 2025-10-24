Civile

Il diniego alla prima rinnovazione della locazione deve essere adeguatamente motivato

Il locatore non deve necessariamente fornire la prova dell’effettiva necessità di destinare l’immobile ad abitazione propria

di Giuseppe Cassano

Il no al rinnovo del contratto di locazione deve essere motivato. A tal proposito il Tribunale di Roma (sezione VI, sentenza 7 ottobre 2025 n. 13772) precisa come, in tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione a uso abitativo, secondo l’articolo 3 della legge 431/1998, alla prima scadenza nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata...

Correlati

Il Concessionario può scegliere la via semplificata del pignoramento dei crediti verso terzi - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile