Al via Studio Inzaghi – SI, nuova boutique legale fondata da Guido Alberto Inzaghi specializzata nella consulenza real estate attraverso un team di oltre 25 professionisti.

Guido Alberto Inzaghi, Ivana Magistrelli, Silvia Gnocco

É stato costituito, per iniziativa dell’avvocato Guido Alberto Inzaghi, lo Studio Inzaghi - SI, nuova boutique legale specializzata nel real estate. Lo Studio Inzaghi - SI presta assistenza alla clientela italiana ed internazionale in operazioni di investimento immobiliare, con particolare focus nella pianificazione urbanistica, nelle operazioni straordinarie di compravendita, locazioni e sale & lease back, negli appalti pubblici e privati, nel diritto ambientale, nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nelle procedure concorsuali, sempre ed esclusivamente in materia immobiliare.

Con sede in un prestigioso immobile nel centro di Milano, lo Studio Inzaghi – SI conta un team di oltre 25 professionisti, di cui tre Soci Equity, Guido Alberto Inzaghi, Silvia Gnocco e Ivana Magistrelli, a cui si affiancano tre Partner Tommaso Fiorentino, Paolo Marensi e Carolina Romanelli. Managing Partner è Guido Alberto Inzaghi. Il Professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Roma Tre, è Of Counsel dello Studio Inzaghi - SI.

Oltre al team proveniente dalla precedente esperienza di BIP Legal, lo Studio Inzaghi - SI ha anche aggregato lo Studio dell’avvocato Paolo Marensi, che da decenni assiste nell’ambito del real estate importanti operatori, investitori istituzionali, asset managers e società di gestione del risparmio, essendosi specializzato nel contenzioso civile giudiziale e stragiudiziale.

I professionisti di Studio Inzaghi - SI vantano un’esperienza maturata in studi internazionali e un track record di eccellenza con un coinvolgimento attuale in importanti operazioni nell’area di Milano, tra le quali Scalo di Porta Romana (Villaggio Olimpico), Milano Sesto - con Unione Zero - e Santa Giulia (Pala Italia) oltre a innumerevoli operazioni di compravendita nel settore living, hospitality e logistica.

Il team è da anni inserito nei rankings sia di Chambers che di Legal500 nel Real Estate e nel Public Law. Nel 2023, inoltre, Guido Alberto Inzaghi e Ivana Magistrelli sono Top Ranked in Chambers.

Il team è da anni inserito nei rankings sia di Chambers che di Legal500 nel Real Estate e nel Public Law. Nel 2023, inoltre, Guido Alberto Inzaghi e Ivana Magistrelli sono Top Ranked in Chambers.

Il Naming Partner Guido Alberto Inzaghi è stato, in precedenza, responsabile del dipartimento real estate dello studio internazionale DLA Piper fino al 2017 e quindi socio fondatore di Belvedere Inzaghi & Partners fino al 31 dicembre 2023.

“Sono molto felice - ha affermato Guido Alberto Inzaghi, Managing Partner di Studio Inzaghi SI - di avere avviato questa nuova sfida professionale insieme a Silvia Gnocco e Ivana Magistrelli. L’obiettivo dello Studio Inzaghi - SI è divenire il punto di riferimento per gli investitori real estate nelle operazioni immobiliari del mercato italiano”.

“Riteniamo che il mercato real estate italiano - ha concluso Guido Alberto Inzaghi - presenti positive prospettive di crescita e abbiamo l’obiettivo di ampliare ulteriormente il nostro studio con un significativo rafforzamento nelle aree del Banking & Finance e del Tax”.