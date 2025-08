BonelliErede e Hogan Lovells nell’operazione di finanziamento finalizzata a sostenere la crescita internazionale di Wide Group

Ilaria Parrilla, Giulia Lucchini, Hogan Lovells, Iacopo Canino, Bianca Caruso

BonelliErede ha assistito Wide Group, società di brokeraggio assicurativo leader nel mercato italiano, nell’operazione di finanziamento da parte di fondi gestiti da BlackRock, assistiti dallo studio legale internazionale Hogan Lovells. L’operazione, finalizzata a sostenere l’espansione di Wide Group, prevede la possibilità di fornire fino a 300 milioni di euro di finanziamenti nei prossimi anni.

L’intervento consentirà di accelerare la traiettoria di crescita del Gruppo, già avanzata dall’ingresso di Pollen Street Capital, potenziando al tempo stesso gli investimenti in ambito tecnologico e un servizio orientato alla valorizzazione dell’offerta. L’operazione contribuirà inoltre a sostenere Wide Group nell’attuazione dei progetti in pipeline, tra cui lo sviluppo su mercati nazionali e internazionali.

BonelliErede ha agito con un team cross-border composto dalle partner Giulia Bianchi Frangipane e Ilaria Parrilla, dalla senior associate Giulia Lucchini e dalle associate Sara Pirri e Benedetta d’Amico, per i profili di diritto italiano e inglese, con il supporto, per gli aspetti di natura fiscale, del partner Stefano Brunello Dormal e del senior counsel Christoff Filippo Cordiali e, per i temi Golden Power, del partner Luca Perfetti e della senior associate Marina Roma.

Per gli aspetti di diritto lussemburghese Wide Group è stata assistita da NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l., con un team composto dal partner Josée Weydert e dalla counsel Ann Blaton.

Hogan Lovells ha agito con un team cross-border guidato dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, e che ha incluso il trainee Giovanni D’Apollo, nonché la partner Madeleine Horrocks e il senior associate Franco Lambiase per gli aspetti di diritto inglese, e la partner Ariane Mehrshahi, la senior associate Valerie Laskowski e l’associate Eszter Voros dell’ufficio di Lussemburgo.

Hogan Lovells ha altresì assistito il notes trustee e il security agent con un team composto dal partner Mauro Saccani e Giovanni Quaggiotti.