PCD Tools S.p.A. acquisisce Ceresoli Utensili, Lamev e Dorigo Utensili: tutti gli advisor

Bontorin, Murano, Galeotti

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito PCD Tools S.p.A., società controllata dal fondo Armònia Italy Fund II, gestito da Armònia SGR, operatore di private equity italiano, e partecipata con una quota di minoranza da un club deal composto da un gruppo di investitori privati, tra cui alcuni soci venditori che continueranno a supportare attivamente lo sviluppo del gruppo, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Ceresoli Utensili, Lamev e Dorigo Utensili, società attive nella produzione di utensili, principalmente in diamante policristallino, utilizzati per tagli di grande precisione in diversi settori industriali. L’operazione è finalizzata a creare una nuova piattaforma industriale leader nel settore di riferimento, in coerenza con il piano industriale, e pone le basi per un’ulteriore crescita a livello internazionale.

Per i profili banking & finance relativi al finanziamento concesso dal pool di istituti finanziatori, comprendente Muzinich&Co SGR, quale società di gestione del risparmio del fondo “MLoan (Italy)”, Muzinich European Private Credit ELTIF e Solution Bank, CRCCD ha assistito Armònia e PCD Tools con un team guidato dalla partner Morena Bontorin (in foto a sinistra), coadiuvata dall’associate Giuseppe Murano (in foto in centro), mentre tutti gli aspetti corporate e M&A legati alle acquisizioni delle tre società e agli accordi parasociali tra Armònia e i soci di minoranza sono stati seguiti da CRCCD con un team guidato dal counsel Alessandro Antoniozzi e composto dall’associate Adriano Facchini e dal junior associate Gabriele Montanaro.

Lo studio legale Dentons ha affiancato gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Edoardo Galeotti (in foto a destra), coadiuvato dalla trainee Giulia Bellantoni, e composto dal partner Antonio Legrottaglie, con l’associate Manuel Sturba, per l’assistenza fornita a Muzinich&Co SGR in relazione ai profili corporate e M&A, e dal counsel Luca De Rossi per gli aspetti fiscali del finanziamento.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione e del financing con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Jurina e dal senior associate Carlo Villanucci.

Loan Agency Services ha agito in qualità di agente del finanziamento. Il team LAS è stato coordinato dall’equity partner Domitilla de Nucci, coadiuvata dalla Pricnpal Consultant Valeria Fraioli, dalla manager Tatiana Iaizzo, dall’associate Sara Lelli e dall’analyst Alberto Lucciola.