Green Day Holding B.V. finalizza l’acquisto di Westport Fuel Systems Italia S.r.l.

Green Day Holding B.V., ha finalizzato l’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Westport Fuel Systems Italia S.r.l. – società leader nella produzione di sistemi e componenti per carburanti alternativi – e delle sue principali controllate site in Olanda e in Polonia.

Il Venditore, controllato da Westport Fuel Systems Inc., società quotata al NASDAQ, è stato assistito da Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP e da Bennett Jones.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Green Day Holding B.V. con un team formato dai partner Fabio Chiarenza, per la strutturazione dell’operazione, Gabriella Covino, per gli aspetti corporate e M&A e Cristina Capitanio, per gli aspetti lavoristici. I rispettivi team sono stati coadiuvati, per gli aspetti corporate e M&A, dal managing associate Alessandro Paccoi e dagli associate Simone Riccioni e Carlotta Viscogliosi, mentre per gli aspetti lavoristici, dalla counsel Veruska Crucitti e dall’associate Alessio Tuccini. I profili regulatory dell’operazione sono stati seguiti dai partner Fabio Baglivo, dal senior counsel Salvatore Spagnuolo e dagli associate Marco Grantaliano, Francesco Patrono, Marta Bartoletti e Vanessa Guzzi.

Per gli aspetti di diritto olandese e polacco GOP si è avvalso dagli studi NautaDutilh (Olanda) e Wardinsky (Polonia).

Lo Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito il venditore con un team composto dal partner Luca Leonardi, dalla associate Valeria Greco e Laura Liistro, unitamente a Benedetta Mazzitelli e Federica Macioce.