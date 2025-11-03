A&O Shearman e Clifford Chance nella linea di credito warehouse da 400 milioni concessa a Younited da Citi

Martina Gullino, Pietro Bellone, Alberto Maero, Renato Maria Anastasio

Younited ha ottenuto da Citi una linea di credito warehouse da 400 milioni di euro garantita da un portafoglio diversificato di prestiti al consumo francesi e italiani.

La nuova linea consentirà alla banca fintech francese di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento, oltre a sostenere il continuo accesso futuro ai mercati ABS pubblici in Francia e in Italia.

A&O Shearman ha assistito Younited con un team guidato dai partner Pietro Bellone e Fabrice Faure-Dauphin e composto dai senior associate Martina Gullino, Clervie Giscard d’Estaing e Romain Boulogne, nonché dall’associate Victoire Clam. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e il partner Mathieu Vignon hanno prestato assistenza per gli aspetti tax.

Clifford Chance ha assistito Citi con un team guidato dai partner Simi Arora-Lalani, Tanja Svetina e Julien Rocherieux e composto dalla senior counsel Sophie Guilhem-Ducléon, dai senior associate James Watkins e Alberto Maero, dagli associate Renato Maria Anastasio e Kenrick Wong, nonché dai trainee Pietro Zocche e Oscar Savès. La counsel Sara Mancinelli, il senior associate Andrea Sgrilli e gli associate Mario Martignago e Greta Gavazzoni hanno curato i profili fiscali.