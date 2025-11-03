A&O Shearman e Clifford Chance nella linea di credito warehouse da 400 milioni concessa a Younited da Citi
Younited ha ottenuto da Citi una linea di credito warehouse da 400 milioni di euro garantita da un portafoglio diversificato di prestiti al consumo francesi e italiani.
La nuova linea consentirà alla banca fintech francese di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento, oltre a sostenere il continuo accesso futuro ai mercati ABS pubblici in Francia e in Italia.
A&O Shearman ha assistito Younited con un team guidato dai partner Pietro Bellone e Fabrice Faure-Dauphin e composto dai senior associate Martina Gullino, Clervie Giscard d’Estaing e Romain Boulogne, nonché dall’associate Victoire Clam. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e il partner Mathieu Vignon hanno prestato assistenza per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha assistito Citi con un team guidato dai partner Simi Arora-Lalani, Tanja Svetina e Julien Rocherieux e composto dalla senior counsel Sophie Guilhem-Ducléon, dai senior associate James Watkins e Alberto Maero, dagli associate Renato Maria Anastasio e Kenrick Wong, nonché dai trainee Pietro Zocche e Oscar Savès. La counsel Sara Mancinelli, il senior associate Andrea Sgrilli e gli associate Mario Martignago e Greta Gavazzoni hanno curato i profili fiscali.