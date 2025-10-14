Arca Defence Italy SpA perfeziona l’acquisizione del ramo d’azienda della Esplodenti Sabino SpA

Piergiorgio Mancone, Giuseppe Massaro, Alberto Picariello e Andrea Marziale

Arca Defence Italy SPA, controllata italiana del gruppo Turco Arca Defence, ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda di Esplodenti Sabino SpA in composizione negoziata della crisi.

Fondato ad Ankara nel 2020, Il Gruppo ARCA opera nel settore della difesa, impegnata in un’ampia gamma di attività quali sistemi di difesa militare, commercio di armi e munizioni, gestione, produzione, formazione e consulenza nel settore della difesa.

Con sede a Casalbordino in provincia di Chieti, Esplodenti Sabino è un’azienda storica italiana fondata nel 1972, specializzata nella demilitarizzazione di munizionamento convenzionale e nel recupero di materiali da armi.

La Esplodenti Sabino SPA assistita dall’Avvocato Sergio Della Rocca ha iniziato un percorso di composizione negoziale della crisi che ha portato alla cessione dell’azienda al gruppo Arca Defence sotto il controllo dell’Esperto della procedura di composizione Avv. Diego Bracciale e con il vaglio del Tribunale di Vasto presieduto dal dott. Monteleone.

A seguito dell’operazione i circa 65 dipendenti della Esplodenti Sabino, dopo svariati periodi di cassaintegrazione anche in deroga, grazie al supporto delle istituzioni locali ed in particolare della regione Abruzzo, torneranno gradualmente ai loro impieghi nell’ambito di una operazione complessiva che prevede ulteriori investimenti sui siti produttivi progettata dal gruppo Arca Defence.

LawaL Legal & Tax Advisory ha assistito Arca Defence con un team guidato dal Managing Partner Avv. Piergiorgio Mancone e composto dal Partner Avv. Giuseppe Massaro per quanto concerne gli aspetti di composizione negoziale della crisi, dal Partner dott. Alberto Picariello per gli aspetti Tax e dal partner Andrea Marziale per la parte giuslavoristica. Gli aspetti corporate e di golden power sono stati seguiti dall’Avv. Piergiorgio Mancone con il Senior Associate Avv. Luca Gobbi e con l’Associate Emanuele Rizzuti.

L’avvocato Sergio della Rocca con il suo team ha seguito la Esplodenti Sabino S.p.A..

Il Presidente della Esplodenti Sabino Spa, Gianluca Salvatore, ha dichiarato “a nome mio personale e dell’intera compagine sociale vorrei esprimere un profondo ringraziamento a tutte le maestranze che in questi anni difficili hanno sempre mantenuto un atteggiamento responsabile e di fiducia e soprattutto un pensiero ai colleghi che non ci sono più. Trasferire tanti anni di abnegazione e senso del dovere ad un gruppo solido come Arca è motivo di grande soddisfazione e siamo certi che sarà prodromo di un rilancio delle attività importante sia per il territorio sia, con l’importazione in Italia della cultura di un soggetto Europeo preminente, per la creazione di una cultura della sicurezza in un settore complesso come quello degli esplodenti.”

L’Amministratore Delegato di ARCA DEFENSE ITALY SpA, il Generale Ciro Milano, ha altresì dichiarato per conto del gruppo Arca Defence, che “nella piena consapevolezza del grande impegno al quale il sottoscritto e l’intero Gruppo Arca Defence è chiamato, faremo tutto il necessario per continuare la grande tradizione della Esplodenti Sabino S.p.A. sul territorio facendo quanto possibile per preservare e ancor più implementare il know-how della forza lavoro che è il vero valore aggiunto dell’acquisizione. ARCA farà investimenti significativi per avviare prima possibile le nuove attività produttive nelle condizioni di massima sicurezza per il personale. L’auspicio è di avere al proprio fianco le maestranze e tutte le autorità coinvolte per ridurre al minimo i tempi per la ripresa delle attività.”