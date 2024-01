Ashurst con Arrigoni per l’acquisizione di Financiere European Trade

Andrea Di Rosa, Fabio Niccoli

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Arrigoni S.p.A., portfolio company del fondo Armonia SGR S.p.A., in relazione all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Financiere European Trade SAS, società di diritto francese operante nella distribuzione e commercializzazione di prodotti legati prevalentemente al settore dell’agricoltura.

Per Ashurst ha agito un team multi-giurisdizionale e cross-border coordinato dall’Italia dal partner Fabio Niccoli e dalla Francia dal partner François Hellot. Il deal team è stato guidato dal counsel Andrea Di Rosa, con il supporto dell’associate Carolina Quagliata e del consultant Edoardo Bignami per gli aspetti di diritto italiano e del senior associate Sylvain Kabeya e dell’associate Raphaël Chekroun per gli aspetti di diritto francese.