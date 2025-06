Dibattito sulle modifiche apportate dal Dl sicurezza al Codice delle leggi antimafia

I.N.A.G. – Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi presenta il webinar dal titolo

“DIBATTITO SU: LE MODIFICHE APPORTATE NEL LIBRO I, TITOLO TERZO E QUARTO DEL D.LGS. 159/2011 DAL D.L. 48/2025 - C.D. “D.L. SICUREZZA”, IN CORSO DI CONVERSIONE IN LEGGE”.

Il webinar offre un’occasione di confronto sulle principali innovazioni normative apportate dal d.l. 48/2025 al Codice delle leggi antimafia, con particolare attenzione alle ricadute operative per l’amministratore giudiziario e per l’intero sistema di gestione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Le tematiche affrontate comprenderanno i seguenti profili:

L’introduzione all’art. 36 del d.lgs. 159/2011, del comma 2-bis che impone all’amministratore giudiziario l’obbligo di integrare la relazione periodica ex art. 36 con un’analisi dettagliata delle caratteristiche tecnico-urbanistiche degli immobili sottoposti a sequestro. Saranno discusse le potenziali criticità applicative, in particolare sui tempi di risposta degli uffici comunali competenti e sugli obblighi a loro carico nei casi di difformità edilizie insanabili.

Il nuovo art. 40, comma 1-bis, che introduce l'obbligo per l'amministratore giudiziario di comunicare l'esistenza di abusi edilizi insanabili, con conseguente emissione di un ordine di demolizione da parte dell'autorità giudiziaria. Saranno esaminati i riflessi gestionali, le problematiche tecniche connesse all'eventuale attuazione e le possibili conseguenze nella fase giudiziaria.

L'introduzione del comma 1-novies e 5-bis all'art. 41, che disciplinano la gestione delle aziende in sequestro, con particolare riferimento ai controlli sulla continuità aziendale ed alla possibilità di cancellare celermente e senza oneri per l'amministrazione giudiziaria le imprese prive di patrimonio utilmente liquidabile.

Le modifiche all'art. 54, comma 2, relative al pagamento dei debiti prededucibili sorti dopo il sequestro, con l'introduzione di un limite di soddisfazione ancorato alla consistenza patrimoniale dell'azienda, suscettibile di rilevanti effetti nella fase di gestione interinale.

La nuova disciplina dei compensi per i coadiutori dell'ANBSC, con introduzione di una nuova tariffa specifica, distinta da quella applicabile agli amministratori giudiziari. Il confronto verterà sull'opportunità e sulla sostenibilità di tale misura, con attenzione all'equilibrio tra efficienza operativa e giusta retribuzione del supporto tecnico fornito dai Coadiutori all'Agenzia.

Interverranno magistrati, accademici e professionisti con esperienza qualificata nel settore delle misure di prevenzione.

L’evento avrà luogo il prossimo 12 giugno dalle 15,30 alle 18,30 in videoconferenza.

L'evento avrà luogo il prossimo 12 giugno dalle 15,30 alle 18,30 in videoconferenza.

Per informazioni visita il sito: www.inag.it

