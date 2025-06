A.I.G.A., l’Associazione Nazionale Giovani Avvocati – Sezione Lucca presenta il convegno dal titolo

“MONDO IMPRESA E PROFESSIONI - II EDIZIONE”. Il convegno avrà luogo a Lucca il 19 giugno presso Palazzo Pfanner, in Via degli Asili n. 33.

Nel corso dell’evento si affronteranno alcune tematiche di fondamentale rilievo per il mondo dei professionisti e delle imprese. In particolare, avranno luogo due tavole rotonde in cui si discuterà di adeguati assetti nell’ambito della composizione negoziata della crisi e della transazione fiscale, oltre che di cybersecurity e di intelligenza artificiale, in un’ottica prospettica con riferimento al futuro delle imprese.

Il convegno è valido sia per la formazione professionale degli Avvocati che dei Dottori Commercialisti. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite la piattaforma Sfera per gli Avvocati e tramite la piattaforma FPC 2.0 per i Commercialisti.

Per ogni informazione è possibile inviare una mail a aigalucca.organizza@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA