Ashurst e Latham & Watkins nel finanziamento da quasi 700 milioni di euro a Verdalia Bioenergy
Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Verdalia Bioenergy Limited nell’operazione di finanziamento da 671 milioni di euro, una delle più significative nel settore del biometano in Europa, concesso da un pool di lenders assistiti da Latham & Watkins.
In questa operazione, Verdalia Bioenergy Limited, società attiva nel biometano partecipata dal fondo infrastrutturale di Goldman Sachs Alternatives...