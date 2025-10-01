Avvocati, alterare la procura costa un anno e sei mesi di sospensione

La Cassazione ha ritenuto corretto l’operato del Cnf che ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali ha reputato corretta la decisione di primo grado sull’entità della sanzione (sospensione di un anno e sei mesi) comminata a un legale in considerazione della piena consapevolezza della condotta di falsificazione e della gravità, condotta che si ripercuoteva inevitabilmente sulla dignità, sulla onorabilità e rispettabilità della professione, in quanto idonea a sminuire la credibilità dell’intera...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi