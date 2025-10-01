Avvocati, alterare la procura costa un anno e sei mesi di sospensione
Non poteva ritenersi scriminante o attenuante la circostanza che l’assistito avesse autorizzato e prestato il consenso al suo avvocato affinché modificasse la data
La Cassazione ha ritenuto corretto l’operato del Cnf che ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali ha reputato corretta la decisione di primo grado sull’entità della sanzione (sospensione di un anno e sei mesi) comminata a un legale in considerazione della piena consapevolezza della condotta di falsificazione e della gravità, condotta che si ripercuoteva inevitabilmente sulla dignità, sulla onorabilità e rispettabilità della professione, in quanto idonea a sminuire la credibilità dell’intera...