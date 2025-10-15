Avvocati: in scadenza i contributi per le famiglie numerose

È oggi l’ultimo giorno utile per presentare domanda di partecipazione al bando n. 18/2025, al fine di ottenere i contributi dedicati al sostegno economico delle famiglie numerose. Il bando rientra tra le prestazioni assistenziali di Cassa Forense ed è destinato agli iscritti con almeno tre figli di età inferiore a 26 anni.

I requisiti

Sono destinatari del bando sia gli avvocati che i praticanti iscritti alla Cassa (o con procedimento di iscrizione in corso), non sospesi, né cancellati, né titolari di trattamenti pensionistici (salvo i titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa).

È necessario, inoltre, che il richiedente sia in regola con le prescritte comunicazioni reddituali e con il pagamento dei contributi previdenziali. Non deve aver beneficiato, altresì, di prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della famiglia emanati nel 2025, né percepito analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.

L’importo

L’importo del contributo ammonta a 2mila euro nel caso in cui il richiedente abbia tre figli e sale a 3mila euro nell’ipotesi in cui i figli siano più di tre. Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo negli anni precedenti, invece, lo stesso è ridotto del 50%.

Il contributo è concesso a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi ed è erogato in base a una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE e, in caso di parità, dando precedenza al maggior numero dei figli minori.

Come fare domanda

La domanda va inviata esclusivamente tramite l’apposita procedura online attivata sul sito internet della Cassa entro le ore 24:00 di oggi. All’istanza vanno allegati, sempre con modalità telematica: autocertificazione attestante i dati anagrafici dei figli del richiedente e attestazione ISEE in corso di validità.