Studio Torta S.p.A. acquisisce lo Studio Fanfani S.r.l. in Toscana: un primo passo nel percorso di crescita in Italia e in Europa

Studio Torta, società di consulenza in proprietà intellettuale di spicco e attiva da più di 145 anni nel panorama italiano e internazionale, annuncia di aver completato l’acquisizione dello Studio Fanfani S.r.l., con sede a Firenze.

Con sede in Italia e una rete internazionale, Studio Torta conta oltre 200 fra partner, professionisti e persone di staff con competenze multidisciplinari nei campi della tecnica, delle scienze applicate e del diritto della proprietà intellettuale. Offre consulenza integrata in brevetti, marchi, design, varietà vegetali e diritti d’autore, operando su scala nazionale e internazionale per supportare imprese e innovatori nella tutela strategica dei propri asset immateriali.

Lo Studio Fanfani assiste imprese e inventori nella tutela e valorizzazione della proprietà industriale, offrendo consulenza su brevetti, marchi e design in Italia e all’estero, con un approccio tecnico-legale e una rete di corrispondenti internazionali.

L’operazione di acquisizione rappresenta un passaggio strategico di rilievo, volto a rafforzare la presenza del Gruppo sul territorio nazionale e a gettare le basi per una crescita sostenibile in Europa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio D’Angelo, ha dichiarato:

“Questa acquisizione segna l’avvio di un percorso strategico che porterà Studio Torta a crescere in Italia e progressivamente in Europa. È un’operazione che nasce dalla volontà di consolidare il nostro posizionamento competitivo, investendo in realtà di valore e promuovendo sinergie professionali e territoriali di lungo periodo.”

Il Chief Financial Officer, Massimo Getto, ha aggiunto:

“Dal punto di vista finanziario, questa operazione rappresenta un passo importante verso una crescita sostenibile e bilanciata. Abbiamo costruito un modello di sviluppo che coniuga solidità economica, visione strategica e attenzione alla creazione di valore nel tempo. Il nostro obiettivo è garantire una sostenibilità finanziaria di lungo periodo, a beneficio non solo degli azionisti, ma anche di tutti gli stakeholder che condividono con noi questa traiettoria di crescita.”

Il Presidente di Fanfani S.r.l, Stefano Fanfani, ha dichiarato:

“La cessione a Studio Torta del nostro ufficio aumenterà in modo significativo le possibilità di crescita dell’azienda che ho fondato e diretto, aprendo alla nostra clientela tutte le possibilità offerte da uno degli studi di proprietà intellettuale più importanti del panorama Italiano ed Europeo.”

Con questa operazione, Studio Torta conferma la propria determinazione nel perseguire una strategia di sviluppo che integri innovazione, responsabilità e creazione di valore, consolidando la propria presenza nel panorama industriale italiano ed europeo.