CRCCD e Clifford Chance nell’emissione del primo bond perpetuo Restricted Tier 1 di Generali

Gioacchino Foti, Michele Crisostomo

Generali ha collocato con successo il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1, emesso ai sensi del programma EMTN da €15 miliardi e rivolto a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di €500 milioni. L’emissione ha registrato un forte interesse da parte del mercato, con ordini superiori a €4,6 miliardi provenienti da circa 300 investitori, di cui il 91% internazionali.

Gli studi legali Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Generali e gli istituti finanziari coinvolti – Deutsche Bank che ha agito come Global Coordinator – e BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Santander e UniCredit, nel ruolo di Joint Bookrunners.

CRCCD ha assistito Generali con un team guidato dal socio senior Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung, dalla senior associate Martina Baldi e dall’associate Bianca Casini - solicitor.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team multidisciplinare guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dalla trainee lawyer Arianna Merlo. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Greta Gavazzoni.