Top24 Diritto Ai e Smart24 Lex Ai, disponibile l’informativa per chi usa sistemi di intelligenza artificiale

Dal 10 ottobre è entrato in vigore l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 2, della Legge 132/2025 che reca “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”. In base alle disposizioni del comma 2 “Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

Per rispondere a questa esigenza la Redazione mette a disposizione dei proprio abbonati il fac simile del modello da presentare ai proprio clienti

