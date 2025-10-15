A&A - Albè & Associati a fianco dell’Ospedale Valduce per i servizi di ingegneria clinica

A&A - Albè & Associati, con il Founding Partner Giorgio Albè, ha assistito la Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, ente gestore dell’Ospedale Valduce di Como e del Presidio Villa Beretta di Costa Masnaga, nella redazione e stipula del contratto di appalto per i servizi di ingegneria clinica con Sincronis S.r.l. assistita dalla General Counsel del Gruppo Polygon Roberta Raimondo, che ha costituito un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con GE Medical Systems Italia S.p.A.....

