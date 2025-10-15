Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Pedersoligattai, Alma Led e Freshfields nell’acquisizione di Genetic

Marco Malesci, Lorenzo Vernetti, Francesco Lombardo e Luca Magrini

Renaissance Partners e Aurora Growth Capital hanno completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Genetic da CVC Strategic Opportunities e da Rocco, Francesco e Francesca Pavese. La famiglia Pavese ha reinvestito a fianco di Renaissance Partners e Aurora Growth Capital in una partnership 50-50.

La società, operante nel settore farmaceutico a livello globale servendo una clientela che include grandi aziende farmaceutiche internazionali, raggiunge ogni anno quasi 5 milioni di pazienti in tutto il mondo ed esporta oltre il 40% della propria produzione in più di 40 paesi. Il gruppo facente capo a Genetic è inoltre attivo nella vendita diretta di farmaci a farmacie e grossisti tramite la controllata Genetic Pharma, e nello sviluppo e produzione di integratori e dispositivi medici attraverso la controllata Genelife.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Renaissance Partners e Aurora Growth Capital con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia con il managing associate Marco Malesci, l’associate Fernanda Mottura e la junior associate Costanza Ettorre. Gli aspetti banking sono stati seguiti dalla counsel Tiziana Germinario e, per i profili di diritto inglese, dallo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, con i partner Neel Sachdev, Matthew Merkle e Nicolò Ascione, e l’associate Marco Bagnato.

Studio Riccardi Salom Tedeschi, con il socio Maurizio Salom, ha assistito Renaissance Partners e Aurora Growth Capital con riguardo ai profili fiscali e di tax structuring dell’operazione.

PedersoliGattai ha assistito CVC con un team guidato, per i profili corporate, dal partner Gerardo Gabrielli con la senior counsel Cristina Riva, il senior associate Tomaso Morino e gli associate Giuseppe Accogli e Pietro Pomati; per gli aspetti relativi alla vendor due diligence dal senior associate Matteo Bortolotti.

Freshfields ha seguito gli aspetti relativi all’estinzione dell’indebitamento esistente e alla liberazione delle garanzie che lo assistevano, con un team guidato dal partner Francesco Lombardo, il senior associate Alberto Nurzia e Costanza Avara. PedersoliGattai ha altresì assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Alessia Abate per i profili banking, mentre i profili fiscali sono stati curati dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.

La famiglia Pavese è stata assistita da Alma LED da un team guidato dall’equity partner Luca Magrini, composto dalla senior associate Anna Ferrari e dall’ associate Beatrice Carminati con riguardo agli aspetti corporate, dall’equity partner Alfredo Fossati con riguardo agli aspetti fiscali e, infine, dalla special counsel Alessia Ciranna per i profili giuslavoristici.