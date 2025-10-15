PwC TLS ha affiancato Mann+Hummel Water & Fluid Solutions S.p.A. nell’ottenimento di un’ importante agevolazione per il suo investimento di sviluppo industriale PwC TLS ha affiancato Mann+Hummel Water & Fluid Solutions S.p.A. nell’ottenimento di un importante contributo a fondo perduto e di un finanziamento agevolato nell’ambito delle iniziative promosse dal MIMIT per il rilancio delle aree di crisi industriale (L.181/89)







