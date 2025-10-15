PwC TLS ha affiancato Mann+Hummel Water & Fluid Solutions S.p.A. nell’ottenimento di un’ importante agevolazione per il suo investimento di sviluppo industriale
PwC TLS ha affiancato Mann+Hummel Water & Fluid Solutions S.p.A., leader nella produzione di sistemi di filtrazione, nell’ottenimento di un importante contributo a fondo perduto e di un finanziamento agevolato nell’ambito delle iniziative promosse dal MIMIT per il rilancio delle aree di crisi industriale (L.181/89).
L’investimento consentirà la realizzazione di una nuova unità produttiva a Cerreto d’Esi, dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il water treatment, con l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica e contribuire alla crescita del territorio.
PwC TLS ha assistito Mann+Hummel Water & Fluid Solutions S.p.A con un team composto da Alessandra Cavina (partner), Claudia Zedda (director), Gabriele Pierini (director), Vitalba Passarelli (partner), Andrea Brignoli (partner), Gianplacido Fiorenza (senior manager).