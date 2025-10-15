Gide Loyrette Nouel, Forvis Mazars e PedersoliGattai nella cessione di Tannico a Castel-Vins

Castel-Vins, divisione del gruppo Castel-Frères e uno dei principali attori mondiali nel settore vinicolo, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Tannico, leader nel commercio online di vino, Champagne e liquori, precedentemente detenuta da Campari Group e Moët Hennessy.

PedersoliGattai ha assistito i venditori nell’operazione, fornendo supporto legale in tutte le fasi del processo, con un team guidato dal junior partner Leonardo Bonfanti e dagli associate Giulia Ambrosiani, Antonio Nisi e Ginevra...