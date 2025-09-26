Avvocati, con somme incamerate a nero scatta la sospensione di un anno
Per la Supema corte risultano violati gli articoli 9, comma I, 16, comma 1, e 29, comma 3, del codice deontologico forense
Pienamente legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che - tra l’altro - si sia reso protagonista di mancata emissione della ricevuta in merito a somme incamerate a titolo professionale. Lo precisano le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza n. 26232/2025.
La vicenda
Venendo ai fatti il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Roma, con decisione del 16 novembre...