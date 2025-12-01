B&C Legal Corporate per l’apertura del nuovo negozio a marchio Levi’s a Milano

Maria Adele De Luca, Giulio Matacchioni

B&C Legal Corporate, con il senior partner Maria Adele De Luca e l’associate Giulio Matacchioni, ha assistito Levi Strauss Italia, filiale della società americana Levi Strauss & Co. e presente in Italia con oltre 70 punti vendita, relativamente all’apertura del nuovo negozio a marchio Levi’s nel cuore di Milano, in Galleria Passerella, una delle zone di maggior passaggio e a vocazione commerciale della città.

Il nuovo store, il più grande in Italia e distribuito su due livelli per un totale di 354 metri quadrati, si aggiunge agli altri 5 negozi presenti a Milano e mira a fornire una shopping experience sempre più personalizzata che si rivolge alla clientela nazionale e internazionale in una delle aree a maggiore pedonabilità della città.

Fondata a San Francisco nel 1853, Levi Strauss & Co. è una delle più grandi aziende di abbigliamento al mondo e conta circa 3.150 negozi in 110 paesi.