Hogan Lovells, Dindo, Zorzi & Associati e Chiomenti nell’acquisto del 90% del capitale sociale di Krupps da parte di TheNiceKitchen
Hogan Lovells ha assistito TheNiceKitchen S.p.A., società controllata dal gruppo europeo di investimento 21Invest, nell’acquisto di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Krupps S.r.l., società italiana attiva nel settore della costruzione e assemblaggio di lavastoviglie e lavabicchieri, dai venditori Enrico e Fabio Scanavin.
L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di consolidamento del mercato italiano delle apparecchiature per la cucina professionale, un settore di eccellenze del Made in Italy e punto di riferimento a livello internazionale. La combinazione delle attività svolte dalle due società, TheNiceKitchen e Krupps, genererà un gruppo che punta a superare i 75 milioni di fatturato nel 2025.
Hogan Lovells ha assistito TheNiceKitchen con un team multidisciplinare guidato dal partner Luca Picone insieme al senior associate Francesco De Michele, all’associate Eva Campione e al trainee Lorenzo Bertola per gli aspetti corporate M&A. Il partner Mauro Saccani e l’associate Laura Leonelli per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione.
Dindo, Zorzi & Associati ha assistito i venditori, Enrico e Fabio Scanavin, con un team guidato dal partner Roberto Luzi Crivellini, insieme all’associate Lucrezia Bolla.
Chiomenti ha assistito le banche con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla counsel Maria Ilaria Griffo e dalle associate Alessandra Belmonte e Sofia Borsellino.
