Hogan Lovells, Dindo, Zorzi & Associati e Chiomenti nell’acquisto del 90% del capitale sociale di Krupps da parte di TheNiceKitchen

Francesca De Michele, Eva Campione, Roberto Luzi Crivellini, Lucrezia Bolla, Maria Ilaria Griffo

Hogan Lovells ha assistito TheNiceKitchen S.p.A., società controllata dal gruppo europeo di investimento 21Invest, nell’acquisto di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Krupps S.r.l., società italiana attiva nel settore della costruzione e assemblaggio di lavastoviglie e lavabicchieri, dai venditori Enrico e Fabio Scanavin.

L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di consolidamento del mercato italiano delle apparecchiature per la cucina professionale, un settore di eccellenze del Made in Italy e punto di riferimento a livello internazionale. La combinazione delle attività svolte dalle due società, TheNiceKitchen e Krupps, genererà un gruppo che punta a superare i 75 milioni di fatturato nel 2025.

Hogan Lovells ha assistito TheNiceKitchen con un team multidisciplinare guidato dal partner Luca Picone insieme al senior associate Francesco De Michele, all’associate Eva Campione e al trainee Lorenzo Bertola per gli aspetti corporate M&A. Il partner Mauro Saccani e l’associate Laura Leonelli per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione.

Dindo, Zorzi & Associati ha assistito i venditori, Enrico e Fabio Scanavin, con un team guidato dal partner Roberto Luzi Crivellini, insieme all’associate Lucrezia Bolla.

Chiomenti ha assistito le banche con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla counsel Maria Ilaria Griffo e dalle associate Alessandra Belmonte e Sofia Borsellino.

