IPG Law Firm advisor legale e fiscale nella cessione del 100% di Aemmegi Società Agricola a Ravano Power

Marco Pistis, Cristiano Lenti, Isabelle Roccazzella

Lo studio legale IPG Law Firm, con un team composto dal Managing Partner Marco Pistis, dal Senior Partner Cristiano Lenti e dall’Associate Isabelle Roccazzella, ha fornito assistenza legale e fiscale ad Aemmegi Società Agricola S.r.l., società attiva nel settore agricolo e nella produzione di energia da biomasse, nella cessione del 100% del proprio capitale sociale a Ravano Power S.r.l., società appartenente al Gruppo Ravano Power e operante nel settore delle energie rinnovabili.

Gli aspetti di corporate finance dell’operazione sono stati gestiti da ApicAll S.p.A., con un team coordinato dal CEO Federico Vai, dal Director Giuseppe Covini e dall’Analyst Gianmaria Apruzzese.

Lo Studio Legale Associato Sani Zangrando ha assistito Ravano Power S.r.l. con un team composto dal Senior Associate Mattia Cossa e dalla Associate Benedetta Bussotti - con riferimento ai profili M&A dell’operazione - dal Senior Associate Gianluca Zunino e dalla Associate Carlotta Gritti - per quanto riguarda la attività di due diligence legale - agendo in sinergia con un team interno composto dalla Dott.ssa Maria Capuano, Responsabile Affari Legali e Societari del Gruppo Ravano e dal Dott. Sisto Vivioli, Chief Financial Officer del Gruppo Ravano.