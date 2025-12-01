Professione e Mercato

IPG Law Firm advisor legale e fiscale nella cessione del 100% di Aemmegi Società Agricola a Ravano Power

Lo studio legale IPG Law Firm ha fornito assistenza legale e fiscale ad Aemmegi Società Agricola S.r.l. nella cessione del 100% del proprio capitale sociale a Ravano Power S.r.l., società appartenente al Gruppo Ravano Power e operante nel settore delle energie rinnovabili.

Marco Pistis, Cristiano Lenti, Isabelle Roccazzella

Lo studio legale IPG Law Firm, con un team composto dal Managing Partner Marco Pistis, dal Senior Partner Cristiano Lenti e dall’Associate Isabelle Roccazzella, ha fornito assistenza legale e fiscale ad Aemmegi Società Agricola S.r.l., società attiva nel settore agricolo e nella produzione di energia da biomasse, nella cessione del 100% del proprio capitale sociale a Ravano Power S.r.l., società appartenente al Gruppo Ravano Power e operante nel settore delle energie rinnovabili.

Gli aspetti di corporate finance dell’operazione sono stati gestiti da ApicAll S.p.A., con un team coordinato dal CEO Federico Vai, dal Director Giuseppe Covini e dall’Analyst Gianmaria Apruzzese.

Lo Studio Legale Associato Sani Zangrando ha assistito Ravano Power S.r.l. con un team composto dal Senior Associate Mattia Cossa e dalla Associate Benedetta Bussotti - con riferimento ai profili M&A dell’operazione - dal Senior Associate Gianluca Zunino e dalla Associate Carlotta Gritti - per quanto riguarda la attività di due diligence legale - agendo in sinergia con un team interno composto dalla Dott.ssa Maria Capuano, Responsabile Affari Legali e Societari del Gruppo Ravano e dal Dott. Sisto Vivioli, Chief Financial Officer del Gruppo Ravano.

