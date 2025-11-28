PwC TLS e Baker McKenzie nell’acquisizione del Gruppo Citieffe da parte di Poly Medicure

Alvise Becker, Gianluca Borraccia, Alexander Fisher Olha Bemianiuk

PwC TLS e Baker McKenzie hanno assistito, rispettivamente, Poly Medicure Limited e i soci di Medistream SA, holding del Gruppo Citieffe, nell’operazione di acquisizione dell’intero gruppo, attivo nel settore dei dispositivi medici con specifico focus sull’area trauma & extremities.

Il Gruppo Citieffe nel FY 2024 ha registrato ricavi pari a Euro 17,3 milioni ed un EBITDA di EUR 3,1 milioni, vantando un portafoglio prodotti differenziato, una presenza diretta in Italia, Stati Uniti e Messico e una rete distributiva attiva in oltre 25 Paesi.

PwC TLS ha assistito Poly Medicure, leader indiano nel settore dei dispositivi medici, in qualità di acquirente, in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker (in foto) e composto da Gianluca Borraccia (in foto), Edoardo Calvi Parisetti e Lucia Barrea per gli aspetti contrattuali e societari, e da Ivan Arrotta e Federica Daniele per i profili giuslavoristici.

PwC TLS si è inoltre avvalsa del supporto di PwC Switzerland Legal Services nelle persone di Benjamin Fehr, Emmanuel Tobias Haefelfinger e David Tamer Talaat.

I soci di Medistream SA sono stati assistiti da Baker McKenzie, con un team coordinato dal partner Alexander Fischer (in foto) e composto da Olha Demianiuk (in foto), Kiara Sharifi e Gregory Sarbach.