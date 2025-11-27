LCA Studio Legale e PedersoliGattai nell’acquisizione di Baglio di Pianetto S.r.l. – Società Agricola da parte di Società Agricola Halaesa S.r.l.
LCA Studio Legale ha affiancato Società Agricola Halaesa S.r.l., società benefit innovativa e leader nella produzione sostenibile di avocado, nell’ambito di un’importante operazione di acquisizione di un sito produttivo situato nel Comune di Noto (Sicilia), precedentemente di proprietà della società agricola, specializzata nella produzione vitivinicola, Baglio di Pianetto S.r.l.
Le nuove aree acquisite verranno destinate alla coltivazione di avocado, nell’ottica di ampliare e consolidare la filiera produttiva, ormai fortemente radicata in Sicilia, rendendola al contempo sempre più sostenibile.
La Società Agricola Halaesa S.r.l. è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Nicola Lucifero e Angelica Bonino.
Baglio di Pianetto S.r.l. – Società Agricola è stata assistita da PedersoliGattai, con un team composto dagli avvocati Antonio Pedersoli, Gregorio Lamberti e Alessandro Pirera.