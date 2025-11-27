BonelliErede e LawaL Legal & Tax Advisory nel round di investimento pre-seed in CommerceClarity

Benedetta Duca, Francesca Gea Rusconi, Alessandro Funaro, Vittoria Laera, Jacopo Sciarretta

CommerceClarity, società attiva nella progettazione e sviluppo di un software che facilita i processi aziendali nel settore dell’e-commerce, annuncia il closing di un round di investimento pre-seed da circa 2,7 milioni di euro guidato da Italian Founders Fund ed Entourage e a cui hanno preso parte, tra gli altri, Euregio + Alpine Venture Capital e Vento Ventures.

Italian Founders Fund ed Entourage sono stati assistiti da BonelliErede, con il team venture capital, guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dal managing associate Enrico Goitre e dalle associate Benedetta Duca e Francesca Gea Rusconi.

CommerceClarity è stata assistita per gli aspetti legali da LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dal partner Alessandro Funaro, dalla senior associate Vittoria Laera e dal trainee Jacopo Sciarretta.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò e dall’avvocato Giulia Tonini di Milano Notai.