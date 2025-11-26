EY SLT e ADVANT Nctm nel finanziamento per il completamento della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore

Granato, Siragusa

EY Studio Legale Tributario ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti nella sottoscrizione di un finanziamento da oltre 37 milioni a favore di Armon, società concessionaria dell’Azienda ULSS 8 Berica di una convenzione di concessione da oltre 221 milioni, assistita, unitamente ai suoi soci CMB, Arcoservizi, CoopService, Gelmini, Siram, da ADVANT Nctm.

Il finanziamento servirà per il completamento della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore.

EY Studio Legale Tributario ha assistito le finanziatrici con un team multidisciplinare guidato dalla partner Oriana Granato (nella foto) coadiuvata dalla senior manager Valeria Baronchelli, dal senior Giovanni Maria Fraschini e dallo staff Salvatore Forte per quanto attiene alla fase di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e nella negoziazione della documentazione contrattuale di progetto, nonché dal manager Iacopo Massimo Rossetti e dal senior Francesco Rebucci per quanto attiene alla preliminare fase di due diligence legale.

ADVANT Nctm ha assistito la società e i suoi soci con un team coordinato dal partner Eugenio Siragusa (nella foto) e dalla counsel Martina Marmo, coadiuvati dai managing associate Matteo Morosetti e Francesco Maria Achille e dal senior associate Fabio Rastelli.