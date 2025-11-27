BLF Studio Legale nell’acquisizione di MASPI

Gregorio Lamberti, Nicola Lucifero

BLF Studio Legale, con un team composto dal partner Andrea Iovino, coadiuvato dal senior associate Davide Placido Geraci e la associate Claudia d’Angela, ha assistito una compagine societaria guidata da Luca Alborghetti, nell’acquisizione, tramite un veicolo societario, dai soci venditori Mario Mazzilli, Rosaria Mazzilli e Michele Pigatto, di MASPI Srl, player di riferimento nell’ambito dello stampaggio plastico in co-iniezione, che si distingue per attenzione alla sostenibilità con l’utilizzo di materie plastiche riciclate nell’ambito del marchio interno Restylon.

L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, che è intervenuta in qualità di banca finanziatrice e arranger di un pool composto dalle banche affiliate del Gruppo Cassa Centrale Cassa Padana e Banca del Territorio Lombardo.

BLF Studio Legale si è occupato della strutturazione dell’operazione e in particolare delle fasi di due diligence legale, predisposizione degli accordi ancillari all’operazione e del contratto di finanziamento.

Gli aspetti contabili e fiscali sono stati curati dallo Studio Bianchi Paterlini & Associati con il socio Francesco Paterlini.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da Studio Legale CMA con un team composto da Emanuele Cortesi e Matteo Ghilardi; gli aspetti fiscali sono stati curati da Studio Berta Nembrini Colombini e Associati nelle persone di Luigi Nespoli e Federico Vicari.